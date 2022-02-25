Публикуем список свердловских муниципалитетов, где 25–27 февраля пройдут ярмарки

Самое большое количество ярмарок в эти дни проходит в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Свердловской области приглашают посетить универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды будут развёрнуты в 34 муниципалитетах региона.

Перечень на 25–27 февраля включительно выглядит следующим образом:

Арамиль — универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (26 февраля с 9:00 до 18:00);

— универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (26 февраля с 9:00 до 18:00); Верхняя Пышма — универсальная ярмарка на Юбилейной, 3а (27 февраля с 9:00 до 16:00);

— универсальная ярмарка на Юбилейной, 3а (27 февраля с 9:00 до 16:00); Екатеринбург — универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; Баумана, 48/Черноморский, 2; Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3; перекрёсток Волгоградская — Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00) и на площади 1905 года (27 февраля с 9:00 до 17:00);

— универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; Баумана, 48/Черноморский, 2; Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3; перекрёсток Волгоградская — Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00) и на площади 1905 года (27 февраля с 9:00 до 17:00); Заречный — универсальная ярмарка на площади у ДК "Ровесник" (26 февраля с 9:00 до 16:00);

— универсальная ярмарка на площади у ДК "Ровесник" (26 февраля с 9:00 до 16:00); Ивдель — универсальные ярмарки на Школьной, 18в (до декабря) и Советской, 79 (до конца года);

— универсальные ярмарки на Школьной, 18в (до декабря) и Советской, 79 (до конца года); Ирбит — универсальные ярмарки на Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной);

— универсальные ярмарки на Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной); Каменск-Уральский — универсальная ярмарка на пересечении улиц Суворова и 4-й Пятилетки (26 февраля с 09:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка на пересечении улиц Суворова и 4-й Пятилетки (26 февраля с 09:00 до 17:00); Качканар — универсальная ярмарка на Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е (25–27 февраля);

— универсальная ярмарка на Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е (25–27 февраля); Кировград — универсальные ярмарки на Свердлова, 40 и Мамина-Сибиряка, 2 (до конца года);

— универсальные ярмарки на Свердлова, 40 и Мамина-Сибиряка, 2 (до конца года); Краснотурьинск — универсальная ярмарка на Октябрьской, 38 (25–27 февраля);

— универсальная ярмарка на Октябрьской, 38 (25–27 февраля); Красноуральск — универсальная ярмарка в сквере на площади ТЦ (26 февраля с 9:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка в сквере на площади ТЦ (26 февраля с 9:00 до 17:00); Красноуфимск — сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на Рогозинниковых, 35 (по 27 февраля);

— сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на Рогозинниковых, 35 (по 27 февраля); Кушва — универсальные ярмарки напротив дома № 13 на улице Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (25–27 февраля);

— универсальные ярмарки напротив дома № 13 на улице Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (25–27 февраля); Нижняя Салда — сельскохозяйственные ярмарки на Ломоносова, 4 (26 февраля с 9:00 до 16:00) и Ломоносова, 5 (27 февраля с 9:00 до 17:00);

— сельскохозяйственные ярмарки на Ломоносова, 4 (26 февраля с 9:00 до 16:00) и Ломоносова, 5 (27 февраля с 9:00 до 17:00); Нижний Тагил — универсальные ярмарки "Для всей семьи" на Ленинградском проспекте, 95 и проспекте Ленина, 25 (25 февраля с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (26 февраля с 09:00 до 16:00);

— универсальные ярмарки "Для всей семьи" на Ленинградском проспекте, 95 и проспекте Ленина, 25 (25 февраля с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (26 февраля с 09:00 до 16:00); Первоуральск — универсальная ярмарка на проспекте Ильича, 32 (27 февраля);

— универсальная ярмарка на проспекте Ильича, 32 (27 февраля); Североуральск — универсальная ярмарка на Клубной, 16 (до декабря);

— универсальная ярмарка на Клубной, 16 (до декабря); пгт Малышева — универсальная ярмарка на ул. Тимирязева, 19б (25 февраля с 9:00 до 16:00);

— универсальная ярмарка на ул. Тимирязева, 19б (25 февраля с 9:00 до 16:00); п. Арти — универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (26–27 февраля);

— универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (26–27 февраля); с. Симинчи — универсальная ярмарка на перекрёстке Советской и Трактовой (26–27 февраля);

— универсальная ярмарка на перекрёстке Советской и Трактовой (26–27 февраля); Верхняя Салда — сельскохозяйственная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (25–27 февраля с 09:00 до 17:00);

— сельскохозяйственная "Наша ярмарка" на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (25–27 февраля с 09:00 до 17:00); Верхотурье — сельскохозяйственная ярмарка на перекрёстке улиц Советская, 1 и Карла Маркса, 2 (25 февраля с 9:00 до 18:00);

— сельскохозяйственная ярмарка на перекрёстке улиц Советская, 1 и Карла Маркса, 2 (25 февраля с 9:00 до 18:00); Нижняя Тура — сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. 40 лет Октября, 12а (до 27 февраля);

— сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. 40 лет Октября, 12а (до 27 февраля); п. Новоасбест — универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (25 февраля с 11:00 до 17:00);

— универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (25 февраля с 11:00 до 17:00); с. Бызово — универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (27 февраля с 11:00 до 15:00);

— универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (27 февраля с 11:00 до 15:00); с. Новопаньшино — универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (25 февраля с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (26 февраля с 11:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (25 февраля с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (26 февраля с 11:00 до 14:00); д. Черемшанка — универсальная ярмарка в районе дома № 32 по ул. Комсомольской (26 февраля с 14:00 до 15:00);

— универсальная ярмарка в районе дома № 32 по ул. Комсомольской (26 февраля с 14:00 до 15:00); с. Южаково — универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (25 февраля с 12:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (25 февраля с 12:00 до 14:00); с. Кайгородское — универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (25 февраля с 12:00 до 14:00);

— универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (25 февраля с 12:00 до 14:00); Ревда — универсальная ярмарка напротив дома № 35 по ул. Мира (26–27 февраля);

— универсальная ярмарка напротив дома № 35 по ул. Мира (26–27 февраля); Реж — универсальные ярмарки на Ленина, 37а (25–27 февраля);

— универсальные ярмарки на Ленина, 37а (25–27 февраля); пгт Сосьва — сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам Алексеева, 13 и Алексеева, 13а (26 февраля с 09:00 до 18:00);

— сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам Алексеева, 13 и Алексеева, 13а (26 февраля с 09:00 до 18:00); Сысерть — универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (25–26 февраля);

— универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (25–26 февраля); Туринск — универсальная ярмарка на Свердлова, 82 (ежедневно с 08:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

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