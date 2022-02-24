Юридическая консультация с доставкой

в ПравоМобиле сразу два кабинете юридической помощи. Фото: департамент по обеспечению деятельности мировых судей СО

Вчера состоялся первый выезд ПравоМобиля. Это кабинет на колесах, где специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь. Консультировали жителей Верхней Пышмы. За первый день работы консультацию получили 13 человек.

Свердловская область вошла в 30 регионов, которые получили подобные ПравоМобили. Всё дело в том, что на Среднем Урале всего 5 муниципальных подразделений государственного юридического бюро, а городских округов больше 90.

«Получается, что львиная доля жителей Свердловской области не имеет доступа к бесплатной юридической помощи либо им надо приезжать куда-то специально. С учётом специфики целевой аудитории, когда у граждан в силу возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств и материального положения нет возможности поехать в стационарные подразделения – мы приедем к ним. По сути, этот ПравоМобиль – возможность сделать юридическую помощь доступнее, привезти её гражданам на дом», – рассказала директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина.

За три часа юридическую помощь получили 13 жителей Верхней Пышмы, это пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Консультировались свердловчане по вопросам пенсионного законодательства, взыскания алиментов и кредитных обязательств, перерасчёта коммунальных платежей и возмещения ущерба.

«Это очень нужно! Я со своей проблемой маю сь уже год, но законы не все знают. А чтобы настолько чётко все разложили по полочкам, такое у меня впервые. Сейчас я знаю, куда мне обратиться, и у меня даже появилась надежда», — поделилась пенсионерка Арифа Мингалимовна.

Выездные правовые консультации будут организованы не реже двух раз в неделю, и уже в первом полугодии ПравоМобиль посетит большинство муниципалитетов Свердловской области. Следующий выезд — в Берёзовский городской округ, затем Первоуральск и Арамиль. Публикуем график работы ПравоМобиля на ближайшее время.

Берёзовский 3 марта

Первоуральск 10 марта

Арамиль 17 марта

Ревда 24 марта

Сысерть 31 марта

Полевской 07 апреля

Белоярский 14 апреля

Богданович 21 марта

Бисерть 28 апреля

Горный Щит 12 мая

Кировград 19 мая

Дегтярск 26 мая

Заявку на получение бесплатной юридической помощи можно подать по телефону: +7 (343) 272 72 77