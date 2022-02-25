Беременная вдова из Донбасса обратилась за помощью в службу милосердия Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщине готовы оказать всю необходимую помощь после родов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в гуманитарном центре на Фучика, 3 зарегистрировано первое очное обращение беженцев из Донбасса. За поддержкой туда пришла беременная женщина с двумя детьми-подростками.

Как рассказала руководитель отдела по работе с просителями православной службы милосердия Галина Людина, к ним обратилась женщина на пятом месяце беременности с детьми. Они приехали из Донецкой народной республики в столицу Урала со своими знакомыми. Отца семейства не стало несколько дней назад.

В гуманитарном центре женщине оказали помощь, какую она просила, — выдали продукты питания и предметы гигиены. С собой у них не оказалось даже зубных щёток.

"Они проездом, едут дальше. Мы предложили, что если они не уедут до родов, мы, конечно, поможем ей собрать всё для детей, вся помощь по возможности будет предоставлена", — передаёт слова Галины Людиной пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В православной службе милосердия открыт сбор средств для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Телефон региональной линии церковной соцпомощи: (343) 200-07-04.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге (на Хохрякова, 9 и Крылова, 2), Сысерти и Полевском открыты пункты сбора гумпомощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.