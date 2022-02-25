В Свердловской области пройдёт масштабная проверка систем оповещения

Сегодня в полдень сирены, работающие автономно, должны были гудеть в Тавдинском ГО. Фото: Павел Ворожцов

На всей территории Свердловской области в рамках комплексной технической проверки готовности систем оповещения завоют сирены. Это произойдёт в начале весны, 2 марта.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Ранее аналогичное сообщение появилось на странице администрации Верхнесалдинского городского округа в соцсетях. Было заявлено, что электросирены включат в 10:40.

Сегодня в полдень сирены, работающие автономно, должны были гудеть в Тавдинском ГО.

Напомним, в последний раз на территории всей Свердловской области сирены звучали 6 октября 2021 года. Тогда регион присоединился ко всероссийской тренировке по гражданской обороне. Свердловчане могли услышать сигнал "Внимание всем!", а также заметить замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. 24 ноября электросирены включали в Екатеринбурге.