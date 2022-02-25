Евгений Куйвашев наградил олимпийских призёров из Свердловской области

Торжественный приём призёров Олимпиады состоялся 25 февраля в резиденции губернатора. Фото: областной департамент информполитики

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил свердловским призёрам Олимпийских игр — 2022 Светлане Мироновой и Ирине Казакевич почётные звания. Они взяли серебро в женской биатлонной эстафете 4 х 6 км.

Спортсменок наградили знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, а их тренера Михаила Шашилова (одновременно является старшим тренером женской сборной России по биатлону) — "Спортивная доблесть". Кроме того, каждый получил денежные сертификаты номиналом 2,5 миллиона рублей.

Также Ирине Казакевич глава региона вручил ключи от квартиры. До сегодняшнего дня спортсменка жила в общежитии училища олимпийского резерва. Светлане Мироновой от области жильё было выделено ещё в 2018 году.

Торжественный приём призёров Олимпиады состоялся 25 февраля в резиденции губернатора. "Особо отмечу не только ваш яркий талант и спортивные результаты, но и умение слаженно работать в команде, максимально выкладываться на трассе. Уральцы горячо болели за вас и верили в ваш успех, поддерживали на каждом метре дистанции", – передаёт слова Евгения Куйвашева областной департамент информполитики.

В свою очередь Казакевич рассказала, что уже 11 лет живёт на Среднем Урале. Она подчеркнула, что "здесь созданы все условия для качественной подготовки и достижения результатов, которых мы добиваемся".

Напомним, 20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Знамя сборной России нёс лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии Александр Большунов.

По итогам Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд. В ночь на 22 февраля в Екатеринбург с олимпийским серебром вернулись Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

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