Екатеринбуржцы выбрали изображение для монеты в честь 300-летия столицы Урала

Горожане проголосовали за здание мэрии Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору изображения на памятной монете. Её выпустят в честь 300-летия столицы Урала.

Результаты голосования огласил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Instagram. Монета будет изготовлена из серебра и иметь достоинство 3 рубля.

Жители Екатеринбурга могли проголосовать за один из трёх вариантов: здание администрации, дом Севастьянова и водонапорная башня. Большинство проголосовало за первый вариант (52 %). Второму и третьему объектам отдали предпочтения 32 % и 16 % голосующих соответственно.

Напомним, голосование длилось ровно неделю — с 18 по 25 февраля.

В конце прошлого года в уральскую столицу прибыла первая партия памятных монет серии "Город трудовой доблести" с изображением памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монета была выпущена в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Тираж составляет 1 миллион штук, а номинал — 10 рублей.

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