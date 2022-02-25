Темы дня

Общество
25 февраля 2022, 13:45

Екатеринбуржцы выбрали изображение для монеты в честь 300-летия столицы Урала

Здание мэрии Екатеринбурга

Горожане проголосовали за здание мэрии Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору изображения на памятной монете. Её выпустят в честь 300-летия столицы Урала.

Результаты голосования огласил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Instagram. Монета будет изготовлена из серебра и иметь достоинство 3 рубля.

Жители Екатеринбурга могли проголосовать за один из трёх вариантов: здание администрации, дом Севастьянова и водонапорная башня. Большинство проголосовало за первый вариант (52 %). Второму и третьему объектам отдали предпочтения 32 % и 16 % голосующих соответственно.

Напомним, голосование длилось ровно неделю — с 18 по 25 февраля.

В конце прошлого года в уральскую столицу прибыла первая партия памятных монет серии "Город трудовой доблести" с изображением памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монета была выпущена в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Тираж составляет 1 миллион штук, а номинал — 10 рублей.

Читайте также:

Зампред ЦБ РФ рассказал, что появится на купюре в 5000 рублей с изображением Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2022, 17:43 / Общество
В Екатеринбурге на строительство дороги и трамвайной ветки в Солнечный выделят 1,82 млрд
25.02.2022, 17:27 / Экономика
Дмитрия Пумпянского переизбрали президентом Свердловского союза промышленников и предпринимателей
25.02.2022, 16:05 / Общество
В Екатеринбургский зоопарк из Москвы привезли росомаху
25.02.2022, 15:51 / Спорт
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле отменены
25.02.2022, 15:24 / Культура
Евгений Куйвашев и Михаил Пиотровский договорились о поддержке проектов "Эрмитаж-Урала"