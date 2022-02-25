iHerb перестал принимать заказы из России

Если заказ отправить не удастся, его отменят. Фото: Галина Соловьёва

Американская компания iHerb перестала принимать заказы на БАДы, витамины и продукты питания из России. Уже купленная россиянами продукция может задерживаться до 30 рабочих дней.

Ограничения введены на неопределённый срок.

"В связи с логистическими проблемами в настоящий момент и на неопределённый срок мы не принимаем заказы для доставки в вашу страну. Если ваш недавний заказ уже обработан и отправлен, имейте в виду, что может потребоваться до 30 рабочих дней для его доставки", — говорится на русскоязычной странице iHerb.

Если заказ отправить не удастся, его отменят. Брать плату за него не будут. Приостановлен приём заказов также из Украины, Белоруссии и Молдавии.