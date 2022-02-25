В Екатеринбургский зоопарк из Москвы привезли росомаху

В Екатеринбургском зоопарке должны были подготовить вольер для росомахи. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня из Москвы в Кольцово прибыла росомаха. В Екатеринбургском зоопарке, где животное будет обитать, его ждали год.

Ещё в прошлом феврале директор местного зверинца Светлана Прилепина заявляла, что к маю 2021 года на Урал прибудет росомаха — подарок Московского зоопарка.

"Роскошное, красивое животное, признаться, я о нём давно мечтала. Сейчас мы готовим для него вольер, обогащение среды обдумываем. Это серьёзный хищник, который приедет весной", — отмечала она.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, росомаху ввезли в специальной транспортировочной клетке с соблюдением необходимых требований. Животное сопровождалось ветдокументом.

"Областная газета" запросила комментарий зоопарка о том, как добралась росомаха и когда её смогут увидеть посетители. Ответ на момент публикации текста не пришёл.

Напомним, в юбилейный год (90-летие отмечали в 2020 году) зоопарку Екатеринбурга подарили 10 животных. Некоторые из них уже прибыли в столицу Урала, в том числе краснорукий тамарин, кинкажу, несколько садовых ужей. О новых обитателях зверинца мы рассказывали ранее.