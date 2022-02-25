В Берёзовском откроют 2 пункта сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР

В первую очередь важно собрать товары первой необходимости. Фото: страница в Instagram главы ГО

Завтра, 26 февраля, в Берёзовском начнут работать два пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Отправка вещей и продуктов питания запланирована на воскресенье.

Как рассказал глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов в Instagram, пункты будут открыты с 10:00 до 16:00. Граждан ждут по двум адресам: Загвозкина, 5 (местное отделение партии "Единая Россия") и Строителей, 8Б (пункт социальной помощи).

Евгений Писцов отметил, что в первую очередь важно собрать товары первой необходимости: гигиенические принадлежности и вещи для детей (памперсы, пелёнки, бутылочки, игрушки, детское питание, одежду, школьные принадлежности) и взрослых (мыло, зубную пасту, туалетную бумагу, порошки, одноразовую посуду, маски, антисептики), продукты долговременного хранения (крупы, консервы, макароны, соль, сахар). Также необходимо постельное белье, одеяла, подушки, чайники, микроволновые печи.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге (на Хохрякова, 9 и Крылова, 2), Сысерти и Полевском открыты пункты сбора гумпомощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Мы также сообщали, что в уральской столице в гуманитарном центре на Фучика, 3 зарегистрировано первое очное обращение беженцев из Донбасса. За поддержкой туда пришла беременная женщина с двумя детьми-подростками.