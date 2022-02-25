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Общество
25 февраля 2022, 19:12

В Екатеринбурге простились со скульптором Геворком Геворкяном

Скульптор Геворк Геворкян, заслуженный художник РФ, за создание памятника Пушкину в Екатеринбурге был удостоен премии имени Татищева и де Геннина. Фото: Алексей Кунилов

Скульптор Геворк Геворкян, заслуженный художник РФ, за создание памятника Пушкину в Екатеринбурге был удостоен премии имени Татищева и де Геннина. Фото: Алексей Кунилов

Ушёл из жизни автор памятников Пушкину и "Седой Урал" в Екатеринбурге Геворк Геворкян. Ему было 70 лет. Сегодня с ним простились в столице Урала.

"Ушёл в вечность скульптор, заслуженный художник России, почётный академик Российской академии художеств, профессор Уральского архитектурного университета Геворк Арутюнович Геворкян — автор екатеринбургских памятников Пушкину и "Седой Урал", — сообщил в Facebook хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Геворк Геворкян внёс вклад в формирование художественного образа региона. За создание памятника А. С. Пушкину он был признан лауреатом премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в области культуры и искусства, которую мэрия Екатеринбурга присуждает за значительный вклад в развитие уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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