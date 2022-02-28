Блин, весна пришла

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Проводы зимы, сожжение чучела, на столе блины всю неделю, воскресенье, в которое принято просить у всех прощение, и Великий пост сразу после Масленицы. В этом празднике, как в никаком другом, перемешались народные и православные традиции. Мы попытались собрать воедино все ритуалы, связанные с этой неделей. Выбирать, как провести предстоящие семь дней, вам.

С народной точки зрения, Масленица пришла к нам из языческих времен, когда, провожая зиму, люди славили бога Солнца Ярилу. Гулянья всегда сопровождались огнём — горящие костры, колёса и чучело были главными атрибутами праздника и отзвуками культа солнца, царившего на Руси. После принятия христианства церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Теперь это неделя подготовки к Великому посту. Посвящена она, с точки зрения православия, одной цели – примирению с ближними, прощению обид, и в конечном итоге подготовке к покаянному пути к Богу, говорит священник Даниил Рябинин.

«Неделя готовит нас к Великому посту и место веселью и радости – всегда может быть, масленичная, сырная неделя начинается с воспоминаний о Страшном суде и насколько уместно здесь совместить веселье, каждый решает сам. Посетить своих близких, угостить блинами – в этом ничего плохого нет. Самое главное, чтобы у вас был внутренний настрой, и вы должны понимать, что если завтра наступает Великий пост, а сегодня ты пляшешь и скачешь, то, скорее всего, тебе не удастся это сделать правильно. Поэтому и вхождение в Великий пост предваряется чередой подготовительных недель», – говорит он.

Масленичная неделя ещё называется Сырной седмицей. Разрешается есть только молочные продукты и рыбу. Мясо под строгим запретом. Это с точки зрения православия, а вот народные традиции позволяют немного больше, у каждого дня недели есть свое название и свои ритуалы, часто шуточные, но имеющие глубокий смысл, особенно для тех, кто верит в приметы.

Понедельник — Встреча. В этот день принято ходить в гости, первые блины обычно отдают бедным, чтобы ты помянули усопших.

Вторник — Заигрыши. В деревнях устраивали смотрины. Свадьбы играли уже после Великого поста, то есть у молодых было время присмотреться друг к другу.

Среда— Лакомка, или Тёщины блины. В этот день мать жены печёт блины и угощает ими зятя.

Четверг — Разгул. В этот день начинали водить хороводы, петь песни, прыгать через костёр, устраивали кулачные бои.

Пятница — Тёщины вечёрки. В этот день мать дочери с ответным визитом приходит в гости к зятю, и тот должен накормить её блинами.

Суббота — Золовкины посиделки. Принято, что молодые невестки приглашают к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, его сестёр.

Воскресенье — Проводы. Завершается праздник торжественным сожжением чучела Масленицы, пепел принято развеивать, чтобы грядущий год был урожайным. Воскресенье ещё называют – прощёным, и у этого дня тоже есть свои традиции.

«Речь идёт в этот день не о том, чтобы напичкать себя блинами и лежать дома на диване, а если мы говорим о прощёном воскресенье, значит, речь идёт о том, чтобы примириться с близкими, родными людьми, возможно, подумав и о тех обстоятельствах, когда мы переживаем обиду на других людей, вот примирившись, с миром в душе, войти в дни Великого поста», добавил священник.

Сразу после Масленицы, 7 марта, начинается Великий пост. Продлится он 7 недель и завершится Пасхой. В этом году главный православный праздник выпадет на 24 апреля. Если верить народным приметам, Пасха ранняя, и весна будет тоже ранней.

Считается, что чем больше напечь блинов, тем богаче будет год Фото: Павел Ворожцов

Сожжение чучела во время праздничных гуляний носило глубокий сакральный смысл. Таким образом наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. Вместе с зимой символически сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен и обновления Фото: Павел Ворожцов