С 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

В Китай и Индонезию самолёты начнут летать по трём и одному направлениям соответственно. Фото: Павел Ворожцов

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом решил восстановить авиасообщение с Китаем и Индонезией и увеличить количество рейсов в некоторые другие страны. Это произойдёт с 14 марта.

Так, в Индонезию самолёты начнут летать по маршруту Москва — Денпасар 3 раза в неделю, в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Известно, что власти Индонезии планируют с середины марта отменить карантин для прибывающих из-за рубежа. Сейчас его срок составляет пять суток.

Увеличится количество регулярных рейсов на взаимной основе с Азербайджаном, Арменией, Бахрейном, Вьетнамом, Индией, Ираном, Казахстаном, Киргизией, Мальдивами, Саудовской Аравией, Сербией, Таджикистаном, Таиландом, Узбекистаном.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении оперштаба.