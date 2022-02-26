С 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом решил восстановить авиасообщение с Китаем и Индонезией и увеличить количество рейсов в некоторые другие страны. Это произойдёт с 14 марта.
Так, в Индонезию самолёты начнут летать по маршруту Москва — Денпасар 3 раза в неделю, в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Известно, что власти Индонезии планируют с середины марта отменить карантин для прибывающих из-за рубежа. Сейчас его срок составляет пять суток.
Увеличится количество регулярных рейсов на взаимной основе с Азербайджаном, Арменией, Бахрейном, Вьетнамом, Индией, Ираном, Казахстаном, Киргизией, Мальдивами, Саудовской Аравией, Сербией, Таджикистаном, Таиландом, Узбекистаном.
"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении оперштаба.
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