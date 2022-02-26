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26 февраля 2022, 11:45

Роскомнадзор замедлит работу Facebook

Запрет на доступ к сети

Действия компании Meta Platforms, Inc. были расценены как нарушения прав и свобод россиян. Фото: Павел Ворожцов

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа в Facebook в виде замедления трафика. Меры приняты в связи с необходимостью защиты российских СМИ.

Известно, что 24 февраля социальная сеть (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", "РИА Новости", "Лента.ру" и "Газета.ру". Снимать ограничения по требованию Роскомнадзора и объяснять причины в администрации Meta Platforms, Inc. не стали.

В итоге эти действия были расценены как нарушения прав и свобод россиян. Такое решение вынесла Генпрокуратура по согласованию с МИД. На основании него РКН и решил замедлить трафик Facebook.

Всего с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 подобных случая со стороны социальной сети.

По данным сервиса Downdetector, с вечера 25 февраля пользователи сети начали массово жаловаться на долгую загрузку страниц Facebook.

Областная газета Свердловской области

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