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28 февраля 2022, 08:01

Началась единственная 6-дневная рабочая неделя в 2022 году

Календарь выходных дней на 2022 год

Календарь выходных дней на 2022 год. Фото: Правительство РФ

Начавшаяся рабочая неделя продлится 6 дней — с 28 февраля до 5 марта включительно. Затем россиян ждут трёхдневные выходные дни в связи с празднованием 8 Марта.

Соответствующий календарь выходных и рабочих дней ранее утвердило Правительство РФ. Отметим, что суббота, 5 марта, станет единственным рабочим днём в 2022 году для тех, у кого пятидневка. Затем россияне выйдут на работу уже в среду, 9 марта.

Международный женский день в этом году выпадает на вторник. 6 марта, в воскресенье, будет отмечаться последний день Масленицы, а с 7 марта у православных верующих начнётся Великий пост.

Областная газета Свердловской области

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