В Екатеринбурге откроется антикризисный центр для женщин с детьми

Срок проживания семьи в центре — от одного месяца до полугода. Фото: Владимир Мартьянов

Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистёнок" откроет в Екатеринбурге антикризисный центр. Уже осенью он примет не менее пяти семей.

У организации уже есть два аналогичных центра. Они расположены в квартире и доме, которые рассчитаны на проживание пяти и девяти семей соответственно. Ещё один будет открыт. Для этих целей на деньги, собранные во время "Екатерининской ассамблеи", приобретена новая жилплощадь. Ранее там находился офис.

"Пространство использовалось как офисное — была сделана перепланировка, демонтированы ванные. Мы будем делать ремонт, соединим обе квартиры, чтобы получилась общая гостиная, затем оборудуем в комнатах спальные места и закупим всё необходимое для матерей с детьми", — рассказала руководитель МОО Лариса Лазарева.

Осенью новый центр примет около пяти семей — мам с одним или двумя детьми. Во время проживания там женщины вместе со специалистами составят индивидуальный план реабилитации своей семьи: найти работу и выйти на самообслуживание. Срок проживания семьи в центре — от одного месяца до полугода.

"Екатерининская ассамблея" — ежегодное мероприятие, проводимое по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. В 2021 году представители бизнеса собрали почти 118,3 млн рублей. Из них 12 млн было направлено на реализацию проекта "Дом для семьи" общественной организации "Аистёнок".

За период существования проекта "Кризисное отделение для женщин с маленькими детьми" с 2010 года в "Аистёнке" получили помощь 448 человек: 191 взрослый и 257 детей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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