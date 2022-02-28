Началась Масленичная неделя

Жители Екатеринбурга смогут проводить зиму и встретить весну в ЦПКиО имени Маяковского. Фото: Галина Соловьёва

Масленичная неделя в 2022 году пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Символами Масленицы являются блины и соломенное чучело.

В первый день, который называется "встреча", уже можно начинать печь главное масленичное угощение и мастерить чучело из соломы и ненужных вещей. Во второй день — "заигрыш" — начинаются катания с горок, на санях и на каруселях. В третий день — "лакомка" — зятья идут в гости на блины к тёщам.

Наши предки по погоде в первые дни Масленичной недели определяли, каким будет урожай. Если перед праздником шли дожди, то осенью ждали хороший урожай грибов. Если эти дни были морозными, то лето должно было быть нежарким, а урожай богатым. Кроме того, если в Масленичную неделю идёт снег — будет большой урожай гречки. О погоде в Свердловской области в ближайшие дни читайте здесь.

Добавим, что первые три дня называют "узкой" Масленицей, остальные — "широкой". В четвёртый день Масленицы — "разгуляй" — популярной является игра "взятие снежной крепости". На пятый день — "тёщины вечёрки" — тёща идёт на блины в дом к зятю. В субботу родственники мужа идут в гости к молодым ("золовкины посиделки"), а воскресенье, 6 марта, будут отмечаться проводы зимы, или Прощёное воскресенье.

Жители Екатеринбурга смогут проводить зиму и встретить весну в ЦПКиО имени Маяковского. При этом напомним, что до 7 марта свердловские власти запретили проводить массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ковидом.