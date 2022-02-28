В Екатеринбурге назначили врио главы ГИБДД

До этого ГИБДД Екатеринбурга возглавлял Вадим Буйдалин. Фото: Галина Соловьёва

Врио главы ГИБДД в Екатеринбурге назначен Александр Беляков. До этого он командовал батальоном ДПС ГИБДД в Тверской области.

"Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен подполковник полиции Александр Беляков, до этого возглавлявший городской полк ДПС", — рассказал "Областной газете" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что Александр Беляков работает в органах внутренних дел с 1997 года. Начинал с должности инспектора дорожно-патрульной службы. Женат, воспитывает дочь.