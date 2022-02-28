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28 февраля 2022, 18:47

Свердловчан предупредили о сильном ветре и гололедице 1 марта

непогода

Фото: Галина Соловьёва

МЧС предупреждает жителей Свердловской области об ухудшении погодных условий. В первый день весны в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица.

В период непогоды гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напоминают о том, что, находясь в помещении, стоит закрыть окна и отключить электроприборы, газ, а также перекрыть водопровод.

Водителям необходимо быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. От дальних поездок автолюбителей просят отказаться. Если это невозможно, возьмите с собой минимальные средства спасения — лопату, трос, топор. Также при себе необходимо иметь заряженный телефон и термос с горячим чаем.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Областная газета Свердловской области

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