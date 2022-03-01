Смог в Свердловской области продержится до 2 марта

Объявляются НМУ первой степени опасности. Фото: Оксана Жилина

На Среднем Урале продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до вечера среды.

"На территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — сообщили в Уральском гидрометцентре. Там также уточнили, что смог продержится до 20:00 2 марта.

Накануне МЧС предупредило свердловчан об ухудшении погодных условий. Сегодня, 1 марта, в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица.