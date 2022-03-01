Масленичные гуляния в ЦПКиО Екатеринбурга отменены

В ЦПКиО Екатеринбурга установят чучело Масленицы, но сжигать его не будут. Фото: Владимир Мартьянов

Народные гуляния в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского были запланированы на это воскресенье, 6 марта. Однако развлекательную программу решено отменить.

Посетителей будут радовать традиционной блинной ярмаркой и нарядным оформлением. На всей территории парка появятся фотозоны из соломы, а над центральной аллеей — яркие шары-аэростаты. Также на Фонтанной площади установят чучело Масленицы, но сжигать его не будут.

Кроме того, в ЦПКиО откроется музей под открытым небом "Русская изба". Здесь можно будет увидеть быт традиционной русской семьи, домашнее убранство, костюмы. Будет работать ярмарка от проекта "Иван-да-Марья". Музыкальной программы, масленичных забав, спектаклей не запланировано.

"Светлые события сейчас способны поддержать как никогда, подарить чуточку тепла, когда это особенно необходимо. Мы создадим атмосферу родного праздника и встречи весны благодаря яркому стильному декору и угощениям. Прогулка в праздничное воскресенье в красочном парке — кажется, это то, что сейчас необходимо многим из нас", — отметили в пресс-службе парка.

Масленичная неделя в 2022 году проходит с 28 февраля по 6 марта. Символы Масленицы — блины и соломенное чучело.

Ранее "Областная газета" рассказывала о праздновании Масленицы в Берёзовском и Каменске-Уральском. Об отмене мероприятий там не сообщается. Более того, власти Каменска-Уральского уточнили, что культурно-массовое действо развернётся на Соборной площади 6 марта. Начало гуляний запланировано на полдень. В праздничном концерте выступят творческие коллективы города. Также гостей будут развлекать играми, хороводом и сжиганием чучела.

"Проводы Масленицы — это культурно-массовое мероприятие. Гуляния под недавние ограничения, определенные указом губернатора Свердловской области № 100, не подпадают", — подчеркнула организатор, начальник управления культуры Светлана Казанцева.