Екатеринбуржец погасил долги по алиментам на 4 млн рублей, чтобы свободно распоряжаться недвижимостью

Права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области

Судебные приставы взыскали с жителя Екатеринбурга долг по алиментам. Мужчина задолжал своему ребёнку почти 4,3 млн рублей.

Как стало известно, екатеринбуржец владеет объектами недвижимости. Чтобы побудить мужчину погасить долг, был наложен запрет на совершение регистрационных действий на его имущество.

После уведомления о вынесении ограничений должник оплатил всю задолженность по алиментам. Денежные средства перечислены взыскателю. Права несовершеннолетнего ребёнка восстановлены, отметили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в уральской столице горе-отца, который не выплачивает алименты первому ребёнку, нашли на парных родах второго малыша. Прямо из роддома мужчину доставили в отделение судебных приставов. Его привлекут к уголовной ответственности.