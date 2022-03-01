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Общество
1 марта 2022, 14:31

Средний Урал стал лучшим в России местом для делового туризма

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Екатеринбург давно стал центром делового туризма России. Ежегодно в городе проводятся значимые международные мероприятия, в том числе промышленная выставка «ИННОПРОМ». Фото: Павел Ворожцов

В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Свердловская область взяла призы сразу в нескольких номинациях, а в категории «Территория делового туризма» регион признали лучшим.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, регион также стал вторым в номинации «Территория событийного туризма» и занял третье место в номинации «Территория промышленного туризма». Всероссийская премия Russian Travel Awards проводится при поддержке Федерального агентства по туризму и вручается по итогам прошедшего года.

В финал вышли 28 регионов России. Туристические проекты Среднего Урала представляли департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, центры развития туризма региона, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, администрация Екатеринбурга, Агентство по привлечению инвестиций.

В ходе своей пресс-конференции в январе 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что профильный региональный департамент был создан потому, что у нас в стране реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Глава региона тогда отметил, что этот департамент нужен для того, чтобы получать федеральную поддержку, и для того, чтобы более глубоко погрузиться в развитие туристических маршрутов внутри Среднего Урала.

– Знаково, что турпроекты Свердловской области были признаны лучшими в стенах знаменитой Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Власть и турсообщество дали самую высокую оценку планам созданного в начале года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева департамента развития туризма и индустрии гостеприимства. Высокая оценка и высокая ответственность, – отметил заместитель главы региона Дмитрий Ионин.

  • Опубликовано в №35 от 02.03.2022 
Областная газета Свердловской области
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