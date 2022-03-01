В Екатеринбург не прилетит самолёт с цветами к 8 Марта

Без цветов уралочки не останутся. Их привезут на автомобилях. Фото: Галина Соловьёва

В преддверии Международного женского дня один из крупнейший авиаперевозчиков временно отменил рейсы с цветами до Екатеринбурга. Это случилось после сообщения о закрытии неба над Европой

В пресс-службе Уральского таможенного управления также рассказали "Областной газете", что импортёры меняют способ доставки. С начала года было оформлено свыше 800 тонн импортной цветочной продукции на 6,1 млн долларов США. При этом почти половина прибыла в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях.

"Внешнеэкономическая деятельность — это живой организм. Участники постоянно оптимизируют свои процессы: меняют контрагентов, способы доставки, маршруты. Только за январь – февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал вырос на 28 % и достиг 838 тонн. При том почти половина цветочной продукции прибыла из Амстердама автомобильным транспортом, что в новинку для нашего региона", — сказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Кстати, с 2018 года постепенно снижается вес и стоимость свежесрезанной продукции, доставляемой из-за границы на Урал самолётами. Так, в феврале 2018 года в Екатеринбурге оформили 681 тонну цветов на 5,4 млн долларов США. В 2021 году — 516 тонн на 3,8 млн долларов США.

Напомним, в прошлом году к 8 Марта в Екатеринбург завезли более 7 миллионов цветов.

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