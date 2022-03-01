В Свердловскую область приехали первые беженцы из Донбасса

Свердловские власти были готовы к приезду жителей Донецкой и Луганской народных республик. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область неорганизованно прибыло чуть более полутора десятков беженцев из ДНР и ЛНР. В их числе Оксана Копытова с двумя дочками, 9-летней Настей и 6-летней Олей.

Несколько дней назад они приехали в Екатеринбург. Отец семейства остался на родине. Сейчас женщина с детьми живёт у свекрови, которая находится здесь ещё с 2014 года — тогда семья уже покидала Донбасс.

Оксана рассказала, что после того, как 18 февраля республиканское МЧС объявило об эвакуации, они с мужем долго сомневались, стоит ли уезжать.

"Осмотрели бомбоубежище. Готовили сумки с вещами, чтобы там сидеть. А вечером, когда начались громкие выстрелы, дети заплакали и спросили: "Мама, почему мы не уезжаем?", — вспоминает она. Жительница Донбасса отметила, что в уральской столице их хорошо приняли и оказали всевозможную помощь.

Добавим, по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева свердловские власти были готовы к приезду жителей Донецкой и Луганской народных республик. Нуждающимся готовы предоставить временное социально-бытовое обустройство в организациях соцобслуживания.

Минцифры организовало маршрутизацию звонков через службу 122: искусственный интеллект колл-центра распределяет вызовы, связанные с вопросами временного обустройства, в минсоцполитики. К этой работе также подключаются минздрав, минобразования и департамент по труду и занятости.

Ранее "Областная газета" писала, что в гуманитарном центре на Фучика, 3 было зарегистрировано первое очное обращение беженцев из Донбасса. За поддержкой туда пришла беременная женщина с двумя детьми-подростками.

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