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Общество
1 марта 2022, 15:53

Виктор Вексельберг стал почётным гражданином Свердловской области

Виктор Вексельберг

Вексельберг стал 86-м почётным гражданином Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил звание "Почётный гражданин Свердловской области" президенту ООО "Ренова-Холдинг Рус" Виктору Вексельбергу. В апреле этого года он отметит 65-летие.

Согласно указу № 89-УГ, Вексельберг удостоен звания "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" региона. По счёту он 86-й почётный гражданин Среднего Урала.

Напомним, 24 февраля аналогичное звание получил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. 1 ноября 2022 года ему исполнится 71 год.

Областная газета Свердловской области

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