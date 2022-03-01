Виктор Вексельберг стал почётным гражданином Свердловской области

Вексельберг стал 86-м почётным гражданином Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил звание "Почётный гражданин Свердловской области" президенту ООО "Ренова-Холдинг Рус" Виктору Вексельбергу. В апреле этого года он отметит 65-летие.

Согласно указу № 89-УГ, Вексельберг удостоен звания "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития" региона. По счёту он 86-й почётный гражданин Среднего Урала.

Напомним, 24 февраля аналогичное звание получил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин. 1 ноября 2022 года ему исполнится 71 год.