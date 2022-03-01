Врачам Красноуфимска вручили ключи от новых квартир

Новосёлами стали доктора, двое из которых уроженцы Красноуфимска, два специалиста прибыли из других регионов страны. Фото: Владимир Мартьянов

В Красноуфимске медицинским работникам вручили ключи от 15 новых квартир. Общая стоимость жилплощади превышает 32 миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, за три года реализации мероприятий по обеспечению жильём медицинских и фармацевтических работников в Красноуфимске передано 42 квартиры. Отмечается, что проект реализовывается при поддержке главы региона Евгения Куйвашева, а также при участии замгубернатора Азата Салихова.

Обеспечение врачей жильём способствует ликвидации кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Добавим, чаще всего ключи от новых квартир получают дети-сироты. В 2022 году на эти цели из бюджета региона выделят 1,7 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в минувшем году.