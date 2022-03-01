Заявление Секретариата Союза журналистов России

Союз журналистов России начинает благотворительную программу по поддержке и помощи беженцам. Фото: Алексей Кунилов

Уважаемые коллеги, сегодня все мы переживаем непростые времена. Огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз, в большом количестве появляющиеся на самых разных ресурсах, зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Приоритетная уставная задача Союза журналистов России — всесторонняя защита отрасли, коллег-журналистов. Мы — за свободу распространения информации! Но свобода прежде всего предполагает ответственность. Поэтому мы ещё раз обращаемся к коллегам: тщательно проверяйте свои источники, в особенности когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. Поддерживая президента РФ и руководство страны, мы просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений и призываем журналистов как в стране, так и за рубежом быть более терпимыми друг к другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня всем нам.

Сегодня всё общество как никогда нуждается в консолидации, взаимопомощи и взаимовыручке. Особенно это касается беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Им, попавшим в нелёгкую ситуацию, вынужденным оставить свои дома, помогают власти, волонтёры, просто обычные люди, которым не безразлична чужая боль.

Союз журналистов России начинает благотворительную программу по поддержке и помощи беженцам.

В трудные времена наше общество всегда находило в себе силы сплотиться, отбросив в сторону разногласия. И всегда заметную роль в консолидации общества играла журналистская солидарность. Давайте же помнить о той огромной ответственности, которая сегодня лежит на каждом из нас!