Больной вопрос и здравый ответ: российским аптекам не грозит повышение цен

Аптечные наценки не менялись, несмотря на повышенный спрос на лекарства. Фото: Галина Соловьёва

Вместе с массовой скупкой соли и гречки из магазинов россияне начали активно запасаться медикаментами. Всему виной громкие заголовки СМИ, телеграм-каналов и прочих пабликов, сообщающие о повышении цен на медикаменты аж на 25 %. Эта информация оказалась недостоверной, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".

– Фармацевтическая отрасль в России действует при протекции и регулировании органов власти. Так, увеличение цен на лекарства регулируется государством, а стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чём указано в федеральном законе. При этом за последние годы в ходе программ импортозамещения большое количество лекарств имеют отечественные аналоги, — рассказали создатели проекта.

Также борцы с недостоверной информацией напомнили, что одним из главных поставщиков лекарств в Россию является Индия. Эта страна не вводила санкции в отношении нашей страны, так что выстроенная цепочка поставок фармацевтики сохранится.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила вчера "Известиям" о том, что аптечные наценки не менялись, несмотря на повышенный спрос на лекарства.