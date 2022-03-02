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Общество
2 марта 2022, 07:45

В Екатеринбурге подано уже 10,3 тысячи заявлений в детские лагеря

Девушка идёт по лагерю

Всего летом-2022 в загородные лагеря готовы принять более 24 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге родители подали уже 10,3 тысячи заявок на летний отдых детей в загородных лагерях. Большинство заявлений — 10,2 тысячи — направлено через портал госуслуг.

Напомним, что запись стартовала в ночь на 1 марта. Документы также принимаются лично и через отделения МКУ "Центр муниципальных услуг" и МФЦ.

Всего летом-2022 в загородные лагеря готовы принять более 24 тысяч детей, в городские — около 29 тысяч. Ещё 4,5 тысячи юных горожан отправятся в санатории. На реализацию оздоровительной кампании из городского и областного бюджетов выделят более 527 миллионов рублей.

Приём заявлений в городские лагеря  будет осуществляться с 5 по 19 марта (на все смены), в санатории — с 15 по 29 апреля (на все периоды).

Областная газета Свердловской области

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