В Екатеринбурге подано уже 10,3 тысячи заявлений в детские лагеря

Всего летом-2022 в загородные лагеря готовы принять более 24 тысяч детей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге родители подали уже 10,3 тысячи заявок на летний отдых детей в загородных лагерях. Большинство заявлений — 10,2 тысячи — направлено через портал госуслуг.

Напомним, что запись стартовала в ночь на 1 марта. Документы также принимаются лично и через отделения МКУ "Центр муниципальных услуг" и МФЦ.

Всего летом-2022 в загородные лагеря готовы принять более 24 тысяч детей, в городские — около 29 тысяч. Ещё 4,5 тысячи юных горожан отправятся в санатории. На реализацию оздоровительной кампании из городского и областного бюджетов выделят более 527 миллионов рублей.

Приём заявлений в городские лагеря будет осуществляться с 5 по 19 марта (на все смены), в санатории — с 15 по 29 апреля (на все периоды).