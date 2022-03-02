СК начнёт жёстко пресекать распространение фейков о ситуации на Украине

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, на котором поставил задачу пресекать распространение фейков о ситуации на Украине. Особое внимание следователи уделят также распространению в Сети деструктивного контента.
"А. И. Бастрыкин поставил цель обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР", — говорится в сообщении ведомства.
Глава СК отметил на совещании, что необходимо выявлять нарушителей общественного порядка и тех, кто к этому призывает. Такая работа будет вестись совместно с другими госорганами. Территориальным СУ СКР поручено создать межведомственные группы для пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных акций и провокаций, которые направлены на дестабилизацию обстановки в стране.
В ведомстве создан штаб по документированию преступлений против граждан ЛНР и ДНР. Он будет собирать соответствующие доказательства.
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Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.