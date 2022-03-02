Евгений Куйвашев провёл заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила

300-летие Нижний Тагил будет отмечать с 12 по 14 августа в 2022 году. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе визита в Нижний Тагил провёл там заседание оргкомитета по подготовке к юбилею города. Глава региона поручил усилить воспитательную и патриотическую составляющую проводимых мероприятий, подчеркнув, что это круглая дата Уральского Танкограда.

Евгений Куйвашев перечислил основные проекты, которые реализуются к Дню города. Это строительство моста через Нижнетагильский пруд, обновление дорог и благоустройство территорий, открытие второй очереди набережной Тагильская лагуна. По его словам, юбилей — повод для ускорения темпов работ.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил на заседании о проделанной работе и пригласил губернатора поучаствовать в праздновании.

"В последнее время в Нижнем Тагиле удалось значительно улучшить качество городских дорог, привести в порядок общественные и дворовые территории, ведётся планомерная работа по изменению экологической ситуации в городе, строительство и реконструкция объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры", — рассказал мэр города.

Напомним, что 300-летие Нижний Тагил будет отмечать с 12 по 14 августа в 2022 году.

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