Олег Чемезов возглавил группу по взаимодействию с российскими конфессиями на Урале по COVID-19

Рабочая группа будет взаимодействовать с российскими конфессиями в Свердловской области по соблюдению режима повышенной готовности и дополнительным мерам по защите от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев создал рабочую группу по взаимодействию с традиционными российскими конфессиями по COVID-19. Её возглавил вице-губернатор Олег Чемезов.

Замруководителя рабочей группы стал замглавы региона Павел Креков. В состав также включены областной министр здравоохранения Андрей Карлов и глава министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев. Всего в рабочей группе 8 человек. Она будет взаимодействовать с российскими конфессиями в Свердловской области по соблюдению режима повышенной готовности и дополнительным мерам по защите от коронавируса.

Контроль по исполнению распоряжения главы региона возложен также на вице-губернатора.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.