В Ирбите готовят к реставрации торговый символ города - Пассаж

Масштабных реставрационных работ в ирбитском Пассаже не было с момента открытия в 1864 году Фото: Павел Ворожцов

Администрация Ирбита определилась с подрядчиком, который будет реставрировать главный павильон Ирбитской ярмарки – Пассаж. Как сообщил «ОГ» мэр города Николай ЮДИН, это екатеринбургская строительная компания «Система». С ней заключён муниципальный контракт на сумму 60,8 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время. Реконструкция завершится в 2023 году.

Ирбитский Пассаж располагается в самом центре города на улице Ленина, рядом с центральной площадью. С 1864 года и по сей день у Пассажа проходит знаменитая Ирбитская ярмарка. А в самом павильоне выставляют свою продукцию местные предприниматели.

В архитектурном плане Пассаж – уникальное сооружение. Сегодня это единственное в регионе здание XIX века, построенное именно как пассаж (популярный в старину тип торгового здания, где магазины располагаются вдоль широкой крытой галереи. – Прим. авт.). Аналогов ему в Свердловской области нет, констатируют в региональном Управлении госохраны объектов культурного наследия.

С момента открытия торговый павильон ни разу капитально не ремонтировался. На реставрационные работы требовались большие деньги, муниципальный бюджет – и без того дотационный – с этой задачей не справлялся. Сейчас состояние здания оставляет желать лучшего: починки требуют фасады и кровля, необходимо укреплять фундамент. Городские власти рассказали о проблеме губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, он поддержал проект реставрации Пассажа.

– Ирбит изначально строился как город-ярмарка с единым архитектурным обликом. В нём хорошо сохранилась историческая застройка. На территории находятся 86 объектов культурного наследия, в том числе знаменитый Пассаж. И наша задача – сохранить это наследие для потомков, – сказал глава региона прошлой осенью во время визита в Ирбит.

Фото: Павел Ворожцов

Сюрприз от печек

Ремонтно-восстановительные работы в Пассаже пройдут в два этапа.

– В этом году мы ремонтируем кровлю и чердачные перекрытия, укрепляем фундамент и оконные проёмы, делаем фасады. А в следующем году будем заниматься внутренними помещениями – их отделкой, перепланировкой. Основная задача – максимально сохранить здание в его историческом виде, – сказал глава Ирбита Николай Юдин.

На реставрацию уже выделена субсидия из областного бюджета в сумме 60 млн рублей. Ещё 24 млн рублей город ждёт в 2023 году. Как сообщили в мэрии, несколько предпринимателей пока торгуют в павильоне: они арендуют торговые площади, и договоры аренды у них действуют до апреля. Чтобы не выгонять людей на улицу, администрация решила дать им возможность спокойно доработать. Планам подрядчика это не помешает.

Между тем сам Пассаж уже преподнёс сюрприз ирбитчанам: выяснилось, что в подвалах здания, под центральным торговым залом сохранились печи калориферного отопления (устройства, предназначенные для обогрева больших помещений тёплым воздухом. – Прим. авт.). Об этом заявили челябинские архитекторы-реставраторы, изучив научно-проектные данные по объекту. Для XIX века такое отопление считалось чудом инженерной мысли, отметили они.

Что даст реставрация

По идее властей ирбитский Пассаж станет скорее культурным объектом, нежели торговым. Внешний облик здания практически не изменится, а вот основное предназначение будет другим.

– Нужно идти в ногу со временем, поэтому мы приняли решение открыть в Пассаже образовательно-просветительский центр для жителей и гостей города, – рассказал Владимир Мантуров, директор МАУ «Центр охраны памятников истории и культуры» Ирбита. – Торговля, конечно, сохранится, но в виде сувенирных лавок в стиле XIX века. А большую часть помещений займут различные зоны: истории, науки, туризма, детские кружки и секции по направлениям и многое другое. Также появится сцена для камерных музыкальных концертов и выступлений артистов.

Новую концепцию работы Пассажа одобрил губернатор Свердловской области. Реставрация позволит сохранить архитектурный памятник, ценный для города и всего региона, и в то же время даст толчок его развитию. Ирбит по факту получит новый, социально ориентированный объект, но уникальной, старинной огранки.

Фото: Павел Ворожцов

Магазин для купеческой элиты Строительство Пассажа в Ирбите началось в 1858 году: просторное, каменное трёхэтажное сооружение изначально планировалось как театр, где во время ярмарок могли бы выступать заезжие актёры. Ирбитские краеведы рассказывают, что в 1864 году, когда Пассаж заработал, городская управа запросила у местного театрального антрепренёра Головина 600 рублей за пользование зданием на один сезон. Но эта сумма оказалась ему не по карману, и тогда в дело вмешались купцы. Состоятельные люди попросили уступить Пассаж им – для торговых целей – и дали денег в 10 раз больше. В итоге Пассаж стал большим магазином, причём элитным: в нём продавались ткани ручной работы, драгоценные камни, музыкальные инструменты известных торговых домов (Беккера, Циммермана и пр.), бинокли, очки, вазы и даже оружие. Именно в этот период Ирбитская ярмарка достигла наивысшего расцвета: объём товарооборота превысил 60 млн рублей, что по тем временам было огромными деньгами. Революция и последующая эпоха СССР перевернули всё с ног на голову: в 1937–1938 годах в ирбитском Пассаже базировалось управление СевУралЛАГА НКВД, а в годы Великой Отечественной войны – артиллерийское училище. Позднее торговля возобновилась, но прежнего размаха уже не было, а само здание постепенно ветшало. И только в 1971 году Пассаж взяли под государственную охрану.