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2 марта 2022, 16:35

Этнические объединения развернули в Екатеринбурге пункты сбора помощи беженцам из ЛНР и ДНР

  Юлия Пастух
Прием гуманитарной помощи

Пункт сбора размещён на базе Дома народов Урала. Фото: Алексей Кунилов

Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области открыла пункт сбора гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Он размещён на базе Дома народов Урала в Екатеринбурге по адресу ул. 8 Марта, 33а.

Как сообщил "Областной газете" председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, в качестве гуманитарной помощи принимаются: одежда для взрослых и детей, продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, консервы и т. д.), сухое детское питание, товары по уходу за лежачими больными, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Гуманитарная помощь принимается в Доме народов Урала ежедневно с 10:00 до 18:00, без выходных. Кроме того, необходимые вещи и продукты принимают в Екатеринбурге в ТЦ "Баку Плаза" по адресу ул. Сулимова, 21 с 12:00 до 23:00, а также в зданиях администрации Нижнетуринского городского округа и посёлка Ис в Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге в настоящее время действует ещё 2 пункта сбора помощи: на базе Дома добровольцев по адресу ул. Крылова, 2, а также на базе регионального исполкома ОНФ ул. Хохрякова, 9.

Областная газета Свердловской области

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