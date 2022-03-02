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2 марта 2022, 16:31

Заявление Союза журналистов России по поводу ограничения доступа к ресурсам некоторых СМИ

Союз журналистов России ещё раз обращается к коллегам. Фото: Александр Исаков

Союз журналистов России ещё раз обращается к коллегам. Фото: Александр Исаков

Ситуация с ограничением Роскомнадзором доступа к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* (признан СМИ-иноагентом в РФ) вызвала много вопросов со стороны журналистского сообщества. Согласно разъяснению РКН, СМИ были предъявлены требования об удалении фейковой информации, содержащейся в журналистских материалах. В связи с игнорированием требований Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам указанных СМИ.

Союз журналистов России ещё раз обращается к коллегам: тщательно проверяйте свои источники, в особенности, когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. Не используйте СМИ для разжигания ненависти и призывов к насильственным действиям.

Просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений и призываем журналистов, как в стране, так и за рубежом, быть более терпимыми друг к другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня всем нам.

*признан СМИ-иноагентом в РФ

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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