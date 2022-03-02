Евгений Куйвашев оценил подготовку Нижнего Тагила к 300-летию

Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ провёл в Нижнем Тагиле заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия города. Глава региона обратил внимание на развитие городской инфраструктуры, ремонт домов и школ.

Начать подготовку к празднованию круглой даты ещё в 2017 году распорядился лично Президент России Владимир Путин. Нижний Тагил – крупнейший промышленный и оборонный центр Урала, второй по величине город в Свердловской области, подчеркнул российский лидер в своём указе. В 2018 году правительство региона во главе с Евгением Куйвашевым разработало и утвердило план предпраздничных проектов и мероприятий.

Вчера на заседании оргкомитета мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил губернатору, что уже сделано к предстоящему юбилею. Выстроен мост через городской пруд, а также два путепровода через Свердловское шоссе (по ним транспорт пойдёт на мост) и пять километров объездных путей. Осталось только асфальтирование дорожного полотна и благоустройство. Стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Открыть движение по мосту планируется 12 августа – в канун празднования 300-летия города.

Губернатор слушает доклад главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Фото: Фото: Павел Ворожцов

Отремонтировано 68 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в этом году приведут в порядок ещё девять. Самый крупный проект – дорога по улицам Октябрьской революции и Циолковского с мостом через железнодорожные пути. С первым этапом работ подрядчик справился, перешёл ко второму. По путепроводу открыто временное движение транспорта, подчеркнул Пинаев. Стоимость проекта – 1,3 млрд рублей.

Также в Нижнем Тагиле уже благоустроены 12 общественных территорий, в том числе в историческом центре. Капитально отремонтированы 357 многоквартирных домов и несколько школ, построены три детских сада, открыта вторая очередь благоустроенной набережной «Тагильская лагуна». Идёт реконструкция Привокзальной площади, где в перспективе появится стела «Город трудовой доблести».

– Мы стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее и красивее. А заложенная сегодня основа послужит дальнейшему развитию на многие годы вперёд, – сказал мэр.

По словам губернатора, уделяя внимание системообразующим факторам, необходимо не забывать о патриотической составляющей. 300-летие Нижнего Тагила – это юбилейная дата, имеющая огромное значение.

В ответ Владислав Пинаев поблагодарил всех. И обозначил задачи, над которыми ещё предстоит поработать, в их числе – экология и водоснабжение. ЕВРАЗ уже принял меры: как сообщил на заседании руководитель дивизиона «Урал», вице-президент компании Денис Новожёнов, предприятие намерено вложить в модернизацию своего производства 10 млрд рублей. В том числе в технологии, связанные с очисткой воздуха и воды. Работы начнутся в этом году и продлятся до 2030 года.

На стройку с инспекцией Евгений Куйвашев также осмотрел стройплощадку будущего мусоросортировочного комплекса. Его возводит компания «Облкоммунэнерго» в районе Кушвинского тракта по концессионному соглашению с мэрией Нижнего Тагила. Новое предприятие займётся переработкой твёрдых коммунальных отходов города и соседних округов – Горноуральского и Невьянского. Проектная мощность – 185 тысяч тонн отходов, срок эксплуатации – 25 лет, комплекс будет принимать 130 тысяч тонн мусора ежегодно и перерабатывать во вторичное сырьё до 40 процентов отходов. Стоимость комплекса – 3,3 млрд рублей, из них 2,7 млрд – средства, выделенные «Облкоммунэнерго» Сбербанком России. Новый комплекс позволит разгрузить от отходов действующие городские полигоны ТБО (всего их два, они почти полностью заполнены, и через два года их нужно закрывать), снизить негативное влияние на окружающую среду. Завершить строительство планируется в 2023 году. Евгений Куйвашев на стройплощадке нового мусоросортировочного комплекса. Фото: Павел Ворожцов Строители рассказывают главе региона, как будет работать новое коммунальное предприятие. Фото: Павел Ворожцов