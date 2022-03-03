Сотрудники "Сима-ленда" провели патриотический флешмоб в поддержку Донбасса

В конце видео участники флешмоба прокричали: "Владимир Владимирович, Екатеринбург с вами! Мы вместе с Донбассом". Фото: скрин из видео

Около пяти тысяч сотрудников "Сима-ленда" записали патриотическое видео в Екатеринбурге в поддержку Донбасса и решения президента России о проведении военной спецоперации на Украине. В ролике они подпевают песне музыканта Вадима Самойлова "За Донбасс".

Сам исполнитель выступил на сцене компании. Сотрудники "Сима-ленда" пели и танцевали в форме с символикой Putin Team. В начале клипа показана буква Z — неофициальная символика российских военных, которую наносят на военную технику в ходе спецоперации на Украине. В конце видео участники флешмоба прокричали: "Владимир Владимирович, Екатеринбург с вами! Мы вместе с Донбассом".

Со словами поддержки политики президента и военных действий на Украине на сцене перед сотрудниками компании выступили первый зампредседателя областного заксобрания Виктора Шептий и депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. Виктор Шептий говорил о защите интересов нашей страны и поддержке нашего верховного главнокомандующего.

Жанна Рябцева заявила, что поставила на кон жизнь своего ребёнка, поддержав главу государства. "Восемь лет идет война, убивают детей, женщин. Восемь лет закрывает на это глаза весь мир. У меня ребёнок болеет, тяжело. Когда мы нажимали кнопку, чтобы поддержать президента за Донбасс и за Луганск, я знала, чем мне это грозит. Я под санкциями, и вся моя семья под санкциями. Те приборы, которые стоят на моём ребёнке, — они американские. Сегодня я поставила на кон жизнь своего ребёнка. Но те убитые дети всё расставили на свои места", — рассказала она.

Добавим, что компания успела прославиться своими патриотическими флешмобами за последнее время. Ранее её сотрудники выступали перед министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым под песню Олега Газманова "Вперёд, Россия!".