В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о ВС России

Сегодня законопроект уже может рассмотреть профильный комитет, а завтра депутаты Госдумы могут принять его сразу во втором и третьем чтениях. Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военных. За нарушение может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сначала поправки рассмотрит комитет по законодательству, а затем депутаты на общем заседании. Изменения вносятся в существующий законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Ожидается, что таким образом они будут приняты оперативно.

"Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения: предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы", — рассказал о внесённых поправках глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сегодня законопроект уже может рассмотреть профильный комитет, а завтра депутаты Госдумы могут принять его сразу во втором и третьем чтениях. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

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