Темы дня

Общество
3 марта 2022, 08:53

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о ВС России

Госдума РФ

Сегодня законопроект уже может рассмотреть профильный комитет, а завтра депутаты Госдумы могут принять его сразу во втором и третьем чтениях. Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли поправки о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военных. За нарушение может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сначала поправки рассмотрит комитет по законодательству, а затем депутаты на общем заседании. Изменения вносятся в существующий законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Ожидается, что таким образом они будут приняты оперативно. 

"Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения: предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы", — рассказал о внесённых поправках глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сегодня законопроект уже может рассмотреть профильный комитет, а завтра депутаты Госдумы могут принять его сразу во втором и третьем чтениях. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Читайте также:

СК начнёт жёстко пресекать распространение фейков о ситуации на Украине.

Сюжет

Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2022, 13:07 / Общество
В России выявили ещё 93 026 случаев коронавируса
03.03.2022, 12:57 / Общество
Turkish Airlines возобновляет рейсы Екатеринбург — Стамбул
03.03.2022, 12:28 / Спорт
Международный паралимпийский комитет отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Играх-2022
03.03.2022, 12:10 / Общество
В Екатеринбурге сожгут 600 килограммов небезопасного мяса
03.03.2022, 12:03 / Общество
В Екатеринбурге стартует голосование за концепцию развития набережной от Ткачей до Лыжников