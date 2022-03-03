До 30 сентября для россиян будут действовать кредитные каникулы

Россияне смогут получить отсрочку по кредиту. Фото: Галина Соловьёва

В Госдуму внесли законопроект для защиты россиян от санкций. Он предусматривает в том числе введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. Затем правительство РФ сможет их продлить.

Сам документ предполагает соцпомощь при защите граждан от недружественных действий некоторых стран и международных организаций.

"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Согласно федеральному закону № 106-ФЗ, если доход россиянина снизился, он может получить отсрочку по кредиту на срок до 6 месяцев.

Добавим, что внесённый законопроект включает также вопросы содействия занятости населения, обеспеченность лекарствами и пенсиями, защиту прав россиян, учившихся за рубежом, но вынужденных прекратить учёбу.

Читайте также:

Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки российского бизнеса.

Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер".