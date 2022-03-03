В Екатеринбурге сожгут 600 килограммов небезопасного мяса

Продукцию сняли с реализации и изъяли из оборота. Фото: фото: Алексей Кунилов

Сотрудники ФСБ, МВД России и Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели рейды по стихийным рынкам Екатеринбурга. По итогам проверки было составлено 8 протоколов об административном правонарушении.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области, рейд проводили в течение двух дней — 1 и 2 марта. Мероприятие проходило в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений оборота и реализации запрещённой к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.

"В 8 торговых точках на стихийных рынках по адресу пер. Теплоходный и на ул. Миномётчиков инспекторы выявили несанкционированное хранение и реализацию 600 кг мясных туш (предположительно свинины и говядины) неизвестного происхождения, без ветеринарных документов, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукция была обезличена — без клейм, без маркировки. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю и является небезопасной", — пояснили в ведомстве.

Продукцию сняли с реализации и изъяли из оборота. В ближайшее время продукция будет уничтожена путём сжигания.