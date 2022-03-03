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3 марта 2022, 13:53

В Екатеринбурге отменили цветочный базар к 8 Марта

цветы

Без цветов уралочки не останутся. Фото: Алексей Кунилов

Власти Екатеринбурга отменили цветочный базар к 8 Марта. Также решено отказаться от традиционной ярмарки на площади 1905 года.

Она должна была состояться 5 и 6 марта. А цветочный базар на пересечении Театрального и Банковского переулков — в период с 5 по 8 марта включительно.

"С 27 февраля по 7 марта 2022 года в регионе ограничено проведение публичных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 26.02.2022 № 91-УГ", — объяснили в пресс-службе горадминистрации принятое решение.

Ранее "Областная газета" писала, что в преддверии Международного женского дня один из крупнейший авиаперевозчиков временно отменил рейсы с цветами до Екатеринбурга. Это случилось после сообщения о закрытии неба над Европой. Однако уралочки без цветов не останутся. Их привезут на автомобилях.

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Областная газета Свердловской области

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