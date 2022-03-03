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3 марта 2022, 14:15

Тепло в каждом кусочке (фотофакт)

блины

Масленица пришла и к бездомным Екатеринбурга Фото: Алексей Кунилов

В масленичную неделю добровольцы православной службы «Милосердие» угостили бездомных блинами. Очередь из желающих согреться и поесть выстроилась возле водонапорной башни у Северного автовокзала. Перед раздачей блинов всех накормили супом.

– С 2005 года автобус православной службы «Милосердие» приезжает на вокзал, волонтёры раздают нуждающимся еду и одежду, медики оказывают им доврачебную помощь. Всё это добровольцы делают бесплатно, после своей основной работы. В последние годы мы поздравляем людей, попавших в тяжёлые условия, с православными праздниками. На Рождество, Пасху, Сырную неделю добровольцы готовят для них угощение. В этом году в Успенском соборе в нашей трапезной мы напекли огромное количество блинов. В каждом блине – чуть-чуть тепла. Всё необходимое для выпечки прихожане принесли сами: кто – яйца, кто – муку. Желающих печь блины было столько, что меня даже не пустили на кухню, – рассказывает «Облгазете» Константин Бунин, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации православной службы «Милосердие» при социальном отделе Екатеринбургской епархии.

По его словам, автобус приезжает на вокзал трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Куда и когда приходить, люди узнают друг от друга. Такая поддержка позволяет некоторым не только выжить. Бездомный по имени Юрий признался: сейчас волонтёры помогают ему восстанавливать документы. Ему вылечили ноги, и сейчас он сам помогает тем, кто остался без жилья.

  • Опубликовано в №38 от 04.03.2022
Областная газета Свердловской области
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