Свердловские волонтёры готовы поехать на Донбасс

"Единая Россия" переориентирует работу волонтёров на территорию Донецка и Луганска. К выезду в южные регионы России и непосредственно на Донбасс готовы 56 жителей Среднего Урала.

Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Свердловского отделения партии Дмитрий Жуков. По его словам, из состава депутатского корпуса в качестве волонтёра-медика планируется отправить Валерия Аверинского.

Известно, что подготовка волонтёров ведётся по всей стране. Их задача — помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни.

"Наши волонтёры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в пунктах временного размещения, которые были развёрнуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу ещё раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо", — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что пару дней назад на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям. В ближайшие дни планируется сформировать несколько таких групп. В них войдут депутаты-медики и другие гражданские специалисты.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения беженцев и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов, а также налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.