Единороссы помогут в подготовке плана по поддержке экономики в условиях санкций

Параллельно партия переформатирует народную программу под антикризисные задачи. Фото: Владимир Мартьянов

«Единая Россия» участвует в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с правительством РФ. Параллельно партия переформатирует народную программу под антикризисные задачи.

«Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну. Сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса», – передаёт пресс-служба «ЕР» слова секретаря Генсовета Андрея Турчака, сказанные на заседании Президиума Генсовета партии.

Известно, что уже завтра будут рассмотрены первые правительственные законопроекты по поддержке экономики. Они помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования.

Отметим, что секретарь Свердловского отделения партии, губернатор Евгений Куйвашев уже дал ряд поручений по сложившейся ситуации.

«В сегодняшней ситуации одна из наших главных задач — сохранить деньги региона. Минэкономики будет собирать информацию о состоянии предприятий на фоне санкций, чтобы мы могли быстро реагировать на ситуацию. МинАПК будет постоянно отслеживать изменения цен на продукты, особенно на продукты первой необходимости. Все инвестпроекты мы проанализируем, чтобы понять, где у нас есть риски непоставки иностранного оборудования», — сообщил Евгений Куйвашев.

Добавим, что сегодня губернатор поручил создать в регионе штаб по устойчивости социальной сферы и экономики. Ранее в России был создан оперштаб по развитию экономики в условиях санкций.