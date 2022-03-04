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Общество
4 марта 2022, 09:25

Евгений Куйвашев и руководство Газпрома обсудили модернизацию ГРС в регионе

Евгений Куйвашев с руководством Газпрома

В ходе вчерашней встречи стороны обсудили планы по реконструкции трёх газораспределительных станций — в Сухом Логе, Арамиле и в Сысерти. Фото: областной департамент информполитики

3 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с руководством Газпрома совместные планы по модернизации дефицитных газораспределительных станций (ГРС). От этого зависит ход работы по газификации и социальной догазификации.

Всего на Среднем Урале восемь ГРС, которые уже вышли на предел пропускной способности газа, являются дефицитными. Для проведения модернизации их необходимо включить в программу развития энергетической компании, сообщает областной департамент информполитики.

В ходе вчерашней встречи стороны обсудили планы по реконструкции трёх газораспределительных станций — в Сухом Логе, Арамиле и в Сысерти. Их необходимо модернизировать не позднее второй половины следующего года. Кроме того, в среднесрочной перспективе необходимо решить вопросы с ГРС в Шабрах, а затем ряда станций в Екатеринбурге.

"Наше сотрудничество с ПАО "Газпром" всегда отличалось конструктивностью, плодотворностью и общей нацеленностью на повышение качества жизни людей в регионе. Мы ведём серьёзную и комплексную работу по развитию газоснабжения. Вместе с тем есть ряд предложений, связанных с расширением нашего партнёрства, в том числе по включению Свердловской области в программу развития газоснабжения и газификации регионов России, реализуемую за счёт средств ПАО "Газпром", — отметил Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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