Темы дня

Общество
4 марта 2022, 12:22

МВД России призвало воздержаться от посещения незаконных акций

МВД

Территориальным органам МВД России даны поручения о реализации комплекса допмероприятий по обеспечению правопорядка. Фото: Алексей Кунилов

Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с обращением. Оно связано с распространением в интернете призывов к проведению несанкционированных акций 6 марта.

В министерстве предупредили, что все незаконные акции будут пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Тех, кто будет вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, задержат. Они понесут наказание, предусмотренное законом.

"МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что территориальным органам МВД России даны поручения о реализации комплекса допмероприятий по обеспечению правопорядка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.03.2022, 17:48 / Политика
В Невьянске переизбрали главу города
04.03.2022, 17:35 / Общество
Евгений Куйвашев поручил построить ФАП для жителей 2 труднодоступных деревень
04.03.2022, 16:45 / Общество
Сильный снегопад обрушится на Свердловскую область 5 марта
04.03.2022, 16:44 / Общество
Информация о дефиците товаров в российских магазинах оказалась фейком
04.03.2022, 16:34 / Политика
Владимир Путин высказался по поводу отказа от работы с Россией зарубежных партнёров