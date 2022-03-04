МВД России призвало воздержаться от посещения незаконных акций

Территориальным органам МВД России даны поручения о реализации комплекса допмероприятий по обеспечению правопорядка. Фото: Алексей Кунилов

Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с обращением. Оно связано с распространением в интернете призывов к проведению несанкционированных акций 6 марта.

В министерстве предупредили, что все незаконные акции будут пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Тех, кто будет вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, задержат. Они понесут наказание, предусмотренное законом.

"МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что территориальным органам МВД России даны поручения о реализации комплекса допмероприятий по обеспечению правопорядка.