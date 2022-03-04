В Свердловской области вырос спрос на сервисы по блокировке спам-звонков

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МТС зафиксировала резкое увеличение спроса на услугу по блокировке спам-звонков у жителей Свердловской области за последние полгода.

Спрос на антиспам-сервисы среди уральцев вырос на 78 процентов с июля 2021 года по январь 2022 года. Использование сервиса по блокировке нежелательных вызовов позволяет мобильным пользователям МТС обезопасить себя от сомнительных звонков.

Катализатором такого роста стал запуск бесплатного решения, которое автоматически перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик. В новой разработке МТС действуют алгоритмы машинного обучения, использующие анализ big data и обращения абонентов. Сервис позволяет с высокой точностью выявлять номера, с которых производится регулярный рекламный обзвон. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный список», а вызовы с них переадресовываются на выделенный ящик. При этом абонент информируется SMS-сообщением о поступившем вызове и телефонном номере, с которого он поступил. При желании абонент может прослушать оставленное голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – присылаемой в SMS.

«Блокировка спам-вызовов стала абсолютным лидером по числу новых подключений среди всех продуктов нашей экосистемы. Уральцы устали от навязчивых звонков и сомнительной рекламы, о чём недвусмысленно информировали нас посредством обратной связи. Предложенное нами решение этой проблемы оказалось востребовано. Также на рост подключений сервисов блокировки повлияла популярность подписки МТС Премиум, в которую входит расширенная версия блокировщика. Мы видим, что жители Свердловской области стали чаще приобретать «пакетом» и другие цифровые услуги, такие как широкополосный домашний Интернет и кабельное цифровое телевидение. Это позволяет им заметно экономить, в сравнении с покупкой тех же сервисов по отдельности или у разных провайдеров», – прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Абоненты компании, у которых бесплатная опция блокировки спама еще не активирована, могут подключить её с помощью команды *111*0867*1#.