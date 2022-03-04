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Общество
4 марта 2022, 14:27

Власти Берёзовского ГО предупредили горожан об опасном розовом снеге

розовый снег

Следите за своими питомцами во время прогулок. Фото: Владимир Мартьянов

Жители Новоберёзовского заметили розовый снег. Он может быть опасен для животных и маленьких детей.

Предполагается, что это отрава для собак. Как отмечают в администрации городского округа, так могут выглядеть следы лекарственного препарата, который оставляют догхантеры.

"Пожалуйста, будьте внимательны, выгуливая своего питомца. Если розовый снег попадёт на слизистые животного, то у вас будет 15–20 минут на его спасение. И то, если рядом будет ветеринарная клиника", — заявляют в мэрии.

Внимание местных жителей заострили на том, что пострадать могут не только питомцы, но и маленькие дети. Горожанам рекомендуют избавляться от опасного снега.

Добавим, не стоит исключать, что причиной необычной окраски снега стали незамерзайка для автомобилей, пролитые напитки и многое другое.

Областная газета Свердловской области

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