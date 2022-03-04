Владимир Путин поручил регионам перенять опыт Свердловской области в работе с детьми с хромосомным нарушением

Поручение должно быть исполнено в срок до 30 июня 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил регионам проанализировать механизмы медико-социальной помощи детям с синдромом Дауна в Свердловской области. По результатам анализа должны быть представлены предложения по распространению этой практики в других регионах страны.

Исполнить поручение должен Минздрав РФ совместно с Агентством стратегических инициатив и региональными властями в срок до 30 июня 2022 года, передает департамент информполитики губернатора Свердловской области со ссылкой на сайт Кремля.

Стоит отметить, 16 декабря 2021 года глава АСИ Светлана Чупшева рассказала членам наблюдательного совета о порядке медико-социальной помощи детям с синдромом Дауна и их семьям, разработанном в Свердловской области, отметив, что это первое решение подобного уровня в России. За пять лет работы в Свердловской области система позволила снизить уровень отказов от детей с такой патологией с 85 % до нуля. Светлана Чупшева назвала опыт Свердловской области примером грамотного решения, которое "может изменить буквально всё".

Напомним, руководитель АСИ Светлана Чупшева посетила регион в ноябре прошлого года, где на площадке Социального общественного центра помощи и поддержки гражданских инициатив, открытого при участии Евгения Куйвашева, встретилась с общественниками. Там ей рассказали об опыте по повышению качества жизни людей с синдромом Дауна и их семей.