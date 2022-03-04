Евгений Куйвашев — первый губернатор, ставший членом Российского Красного Креста

Евгений Куйвашев стал почётным членом организации. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — первый российский губернатор, ставший членом Российского Красного Креста. Членский билет главе региона сегодня вручил председатель организации Павел Савчук.

В свою очередь председатель реготделения Ирина Лёвина заявила: "Вы — первый губернатор, который стал членом Российского Красного Креста. А мы знаем, что и коронованные особы, и император, и многие люди сейчас становятся членами Красного Креста. Это — восстановление большой красивой истории".

Она отметила, что волонтёрский стаж губернатора, который для принятия в организацию должен составлять не менее года, подтверждён. Евгений Куйвашев участвует в акциях Красного Креста. "Поэтому вы сегодня становитесь нашим почётным членом", — передаёт слова Ирины Лёвиной областной департамент информполитики.

Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили Евгений Куйвашев, Павел Савчук и Ирина Лёвина. Стороны договорились усилить взаимодействие по ряду направлений, улучшая социальное положение людей, воплощая в жизнь идеи гуманизма, добра, милосердия и сострадания.